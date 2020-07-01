Lemina'dan Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina'nın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıklandı. Başarılı futbolcunun Trabzonspor maçında oynanması beklenmiyor.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi.

Trabzon maçında oynaması zor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina'nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Başarılı orta saha oyuncusunun Trabzonspor'la oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.