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Leman Sam'ın Esra Elönü 'tweet'ine takipsizlik kararı

Leman Sam ve Esra Elönü arasındaki tartışma Elönü adına açılan bir Twitter hesabının 'IŞID'çi mücahitlerle sevişmek cihattır cenneti garantilemektir' paylaşımında bulunmasıyla başladı

07 Ağustos 2015 17:12

Sanatçı Leman Sam hakkında TV Programcısı ve yazar Esra Elönü Civliz'e Twitter üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen takipsizlik kararında Esra Elönü Civliz'in avukatı aracılığı ile yapmış olduğu şikayet dilekçesine yer verildi. Civliz, "husnumahalli" adlı Twitter kullanıcısının hesabında yayınlanan yazıda "IŞİD kaçırdığı Ezidi, Hristiyan ve Türkmen kadınları köle pazarlarında satmaya başladı" şeklinde bir paylaşımda bulunduğunu Sam'ın da Twitter hesabında " Esra Elönü denen kadını gönderin oraya" şeklinde yazı yazarak kendisine alenen hakaret ettiğini iddia ettiğini belirtti.

Tek sayfalık takipsizlik kararında Leman Sam'ın savunmalarına da yer verildi. Sam savunmasında Civliz'in geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Twitter’da yazdığı yazıda "IŞID'çi mücahitlerle sevişmek cihattır cenneti garantilemektir" şeklinde sosyal medyada bir yazı yazdığını bu nedenle "husnumahalli" adlı kullanıcının paylaştığı yazıya Civliz'in bu yazısını ekleyerek "Esra Elönü denen kadını gönderin oraya" şeklinde bir yazı yazdığını söyledi.

Sam, yazdığı yazının herhangi bir hakaret içermediği, Civliz'in yazmış olduğu yazı nedeniyle bu yorumu yaptığını, IŞİD'in Irak'ta kaçırdığı kadınları köle pazarında sattığını, bu nedenle suça konu yorumu yaptığını hakaret unsuru bulunmadığını ve suçsuz olduğunu belirtti. Leman Sam'ın hakaret kastının bulunmadığını belirten savcılık, takipsizlik kararı verdi. 

Esra Elönü avukatıyla aracılığıyla yaptığı açıklamada  'IŞID'çi mücahitlerle sevişmek cihattır cenneti garantilemektir' paylaşımınının kendisine ait olduğu iddiasını reddetti. Elönü, 'ahlaksız' olarak nitelediği mesajın sahte bir hesaptan atıldığını söyledi. Elönü'nün avukatı aracılığıyla gönderdiği tekzip metni şöyle: 

"İlgili haber metninde “Tartışma, Elönü'nün 'IŞID'çi mücahitlerle sevişmek cihattır cenneti garantilemektir' demesiyle başladı” şeklinde kullanılan ifadelerle müvekkil zan altında bırakılmış, birçok kez ilgili hesabın sahte olduğunu basın açıklamalarında, TV programlarında, kendi sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yaptığı paylaşımlarda ifade eden müvekkilin kişilik hakları zarar görmüştür.

Tekrar tekrar ifade etmek gerekir ki; ‘’IŞİD’Lİ MÜCAHİTLERLE SEVİŞMEK CİHATTIR. CENNETİ GARANTİLEMEKTİR.” şeklindeki ahlaksız bir paylaşım müvekkille hiçbir ilgisi olamayan sahte bir hesap tarafından yapılmıştır. Yakın tarihte Leman SAM’ a karşı yapılan suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığı yönünde haberler yapılmış ise de; dikkat çekmek isteriz ki takipsizlik kararının gerekçesi Leman SAM’ın ‘’bu yazının müvekkil tarafından yazılıp yazılmadığını bilmediği, sadece müştekiye ait olduğunu düşündüğü, bu nedenle de suç işleme kastının bulunmadığı’’ dır. İlgili kararlara karşı hukuk mücadelemiz devam edecek olmakla müvekkilin yapmış olduğu birçok açıklamaya ve işbu basın açıklamasına rağmen halen ilgili paylaşımları müvekkile atfeden ve müvekkile yönelik ahlak sınırlarını zorlayan, eleştiri veya basın özgürlüğü olarak nitelendirilemeyecek ifadelerle müvekkile yönelen fiillere karşı her türlü hukuki ve cezai yollara başvuracağımızı sayın kamuoyunun bilgisine sunarız."

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