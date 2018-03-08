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Leman Sam: Her gün iki kadının öldüğü bir ülkede 8 Mart'ın kutlanması tuhaf!

"Tüketen bir sürü kadın var onların günü değil, bu emekçi kadınların günü!"

08 Mart 2018 18:14

Sanatçı Leman Sam, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin olarak konuştu. Sam, “Her gün iki kadının öldüğü bir ülkede 8 Mart’ın kutlanması son derece tuhaf” dedi.

Onur Akay Medya’dan İsmail Gökgez’e, konuşan Sam, “Her gün iki kadının öldüğü bir ülkede 8 Mart’ın kutlanması son derece tuhaf. Dünya Kadınlar Günü, ne alakası var?" diye konuştu.

"Tüketen bir sürü kadın var onların günü değil, bu emekçi kadınların günü!" diyerek tepki gösteren Sam, şunları kaydetti;.

"Kadın gidiyor kocasından milyonlar alıp cebine koymuş, sevgilim bana kadınlar günü için ne aldın? Şimdi bir şey söylerim ama! Ne kadar acıklı ki 8 Mart kadınlar günü olarak saptanmış. Burada erkekler burada kadınlar, kadınlar günü var erkekler günü yok! Onu da dedim ama erkekler günü yapın da ekonomi canlansın! Bu son derece saçma bir şey. Ben karşıyım zaten hayvanlar günü, gazeteciler günü, sevgililer günü… Ben zaten mümkün olduğu kadar çalışmıyorum 8 Mart’ta. Benim için son derece gereksiz ve utanç verici. Hem kadınlar günü olarak bir günün ilan edilmiş olması çok gereksiz ve çirkin artı nasıl utanmadan?"

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