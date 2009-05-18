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Leman Sam hamam böceği beslemiş

Leman Sam, öyle şeyler anlattı ki, dinleyenler şaşkınlıklarını gizleyemediler

18 Mayıs 2009 03:00

Leman Sam, hayvanlarla arasında özel bir bağ olduğunu söyledi ve öyle şeyler anlattı ki, dinleyenler şaşkınlıklarını gizleyemediler
 
Akşam Keyfi programında konuşan sanatçı şunları söyledi:

'Hamam böceklerini patates püresiyle besledim. Ben çok titiz biriyim, mutfağıma giriyorlardı. Girmesinler diye de bahçede patates püresi verdim. Ama baktım ki mutfağımdalar hala.
 'E arkadaşlar hadi gidin artık' dedim ve ertesi gün bir tane bile hamam böceği kalmadı mutfağımda. Bir çoğu buna inanmaz. Ben yazlığımdayken 6 ay Fahrettin adını koyduğum bir fareyle konuştum.'

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