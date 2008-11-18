T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Leman Öğretmen yeniden doğdu

Öğretmenlik yaptığı Şırnak’a giderken otobüs kazasında ağır yaralar nedeniyle16 kez ameliyat olan Leman Kartal, eskisinden daha umutlu.

18 Kasım 2008 02:00

Öğretmenlik yaptığı Şırnak’a giderken bindiği otobüsün kaza yapması sonucu bacakları dokuz yerinden kırılan, iç kanama geçiren, bel ve kalçasından yaralanan 28 yaşındaki Leman Kartal, 16 ayrı ameliyata girdi.

Tedavisi 1.5 yıldır devam eden Leman Kartal, "Şimdi doktorum kısa bacağımı uzatacak ve öğrencilerimin karşısında eskiden olduğu gibi sapasağlam çıkacağım" dedi.

2004’te Şırnak Kız Meslek Lisesi’ne tayini çıkan matematik öğretmeni Leman Kartal’ın hayatı, 7 Nisan 2007 gecesi, Konya Ereğli yakınlarında geçirdiği kazayla değişti. Öğrencilerine kavuşma heyecanı yaşarken, içinde bulunduğu otobüsün bir kamyonla çarpışması sonucu vücudu içten ve dıştan neredeyse darmadağın olan Leman Kartal, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Ortopedi Kliniği’nde tedavi altına alındı. Leman Öğretmen yeniden doğuş mücadelesini şöyle anlattı:

"13’ü yedi ay içinde olmak üzere toplam 16 ameliyat geçirdim. Kalın bağırsağım dışarıya torbaya bağlandı, tam 15 ay böyle yaşadım. Bacağımın kangrene dönüşen bölümü 15 santimetre kadar kesildi. Şimdi tekrar cihaz takılacak ve bacak boylarım arasındaki fark kapatılacak. Bir an önce iyileşip öğretmenliğe başlamak istiyorum."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24