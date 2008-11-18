Leman Öğretmen yeniden doğdu

Öğretmenlik yaptığı Şırnak’a giderken bindiği otobüsün kaza yapması sonucu bacakları dokuz yerinden kırılan, iç kanama geçiren, bel ve kalçasından yaralanan 28 yaşındaki Leman Kartal, 16 ayrı ameliyata girdi.



Tedavisi 1.5 yıldır devam eden Leman Kartal, "Şimdi doktorum kısa bacağımı uzatacak ve öğrencilerimin karşısında eskiden olduğu gibi sapasağlam çıkacağım" dedi.



2004’te Şırnak Kız Meslek Lisesi’ne tayini çıkan matematik öğretmeni Leman Kartal’ın hayatı, 7 Nisan 2007 gecesi, Konya Ereğli yakınlarında geçirdiği kazayla değişti. Öğrencilerine kavuşma heyecanı yaşarken, içinde bulunduğu otobüsün bir kamyonla çarpışması sonucu vücudu içten ve dıştan neredeyse darmadağın olan Leman Kartal, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Ortopedi Kliniği’nde tedavi altına alındı. Leman Öğretmen yeniden doğuş mücadelesini şöyle anlattı:



"13’ü yedi ay içinde olmak üzere toplam 16 ameliyat geçirdim. Kalın bağırsağım dışarıya torbaya bağlandı, tam 15 ay böyle yaşadım. Bacağımın kangrene dönüşen bölümü 15 santimetre kadar kesildi. Şimdi tekrar cihaz takılacak ve bacak boylarım arasındaki fark kapatılacak. Bir an önce iyileşip öğretmenliğe başlamak istiyorum."

