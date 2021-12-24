Leman'dan hasta tutuklular kapağı: Vicdanının yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem!

Mizah Dergisi Leman, bu haftaki kapağına, cezaevlerindeki hasta tutukluları taşıdı.

Dergi, kapağındaki karikatüre, “Vicdanının yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem!” notunu düştü.

Balonlarda ceza infaz koruma memurlarının “Biraz daha bekleyelim mi? Belki ölmemiştir hasta tutuklu?..” “Bence ölmüştür… Koy sedyeye de çıkaralım artık…” diyaloglarına yer verildi.

Kapağın altındaki yazıda ise şu ifadelere yer aldı:

İHD raporlarına göre, 2020 yılı başından bu yana 59 hasta tutuklunun yaşamını yitirdiği belirtildi. İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin ise, halen cezaevlerinde 604’ü ağır olmak üzere 1605 hasta tutuklunun olduğunu ve ATK raporlarının kaderine terk edildiklerini söyledi.

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