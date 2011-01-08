Leman 20. yaşına 1000 sayısıyla giriyor

T24 - Mizah dergisi Leman 20. yaşını yayınlayacakları özel 1000. sayı ile kutlayacak.

Haftalık mizah dergisi Leman önümüzdeki hafta 1000. sayısını yayımlayacak.

Derginin kurucularından Bezgin Bekir'in çizeri Tuncay Akgün ile Daral ve Timsah’ın çizeri Mehmet Çağçağ, NTV Canlı Haber'de hazırlıklarına başladıkları 1000. sayıyı anlattılar.

Tuncay Akgün, 1000. sayının her zaman yaptıkları derginin dışında bir dergi olacağını söyledi.

Akgün, "Formatımızın dışına çıkacağız, politik havadan sıyrılacağız. 1000 sayı sonra böyle bir hakkımız var." diye konuştu.

"Türkiye’de mizah yapmak zor mu?" sorusuna Akgün, "Olsaydı biz 1000 sayı yapamazdık. Tabii ki zorlukları var ama bir taraftan da burada bir mizah geleneği var. Bir takım baskılar var, özgürlüklerle ilgili sorunlar oluyor ama biz işimizi her zaman yapıyoruz" yanıtını verdi.

Akgün, 1000. sayının kağıt kalitesinin çok daha iyi olacağını ve 48 sayfa hazırlayacaklarını sözlerine ekledi.

Mehmet Çağçağ da, "Bir birinci sayıda, bir de bininci sayıda çok yoruldum. Gerçekten günlerdir masadan kalkmıyorum, 1000. sayı çok özel olmasını istiyorum. 1000 sayıyı bulan dergi sayısı dünyada bile çok az ama Türkiye çok bereketli bu konuda. İçinden yetiştiğimiz Gırgır’ın sayısını aştık, o bizim gibi 1000 sayıya ulaşamadı maalesef. Bütün geçmişteki okurlarımızı -mizah dergisi okurları başlar,bitirir, mezun olur- onları da yanımızda görmek istiyoruz." diye konuştu.



