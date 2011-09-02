-Lekesiz: ''Engelleme söz konusu değil'' HATAY (A.A) - 02.09.2011 - Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi geçici çadır kentlerde kalan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşlerinin engellenmesinin söz konusu olamayacağını belirterek, ''Ülkelerine dönmek isteyenler kendi iradeleri ile çadır kentteki yetkililere başvuru yapmakta ve refakatçiler eşliğinde dönüşleri sağlanmaktadır'' dedi. Lekesiz, ülkelerindeki olaylardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kaldığı Altınözü ilçesine bağlı Boynuyoğun köyünde kurulu geçici çadır kenti ziyaret etti. Vali Lekesiz, burada yaptığı konuşmada, insani gerekçelerle Suriye'den Türkiye'ye gelenlerin sayısının 17 bin 20 kişiye ulaştığını belirterek, ''Bunlardan 10 bin 158'i tekrar kendi ülkelerine dönmeyi arzu ettiler ve döndüler. Halen Hatay'da bulunan 6 çadır kentinde 6 bin 862 kişi kalmaktadır'' dedi. Lekesiz, şunları söyledi: ''Devletimiz, ülkemizde misafir olarak kaldıkları süre içerisinde Suriyelilerin insani şartlarda yaşayabilmeleri için gereken tüm önlemleri almış, hiçbir ayırım gözetilmeksizin onlara sahip çıkmıştır. İlk günden bu yana misafirlerimizin barınma, beslenme, eğitim, tıbbi, sosyal ve psikolojik ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanmaktadır. Hasta ve yaralıların bakımları uzman sağlık personeli tarafından titizlikle yapılmakta, hastanelerimizde tedavi gören tüm hastalara en üst seviyede sağlık hizmeti sunulmaktadır. Kampların bulunduğu ilçelerde mülki idare amirleri görevlendirilmiştir. Mülki idare amirleri tarafından da kamp yöneticileri görevlendirilmiş olup, kamplara giriş çıkışlar ile güvenlik, kamp ilçe dahilinde ise emniyet, ilçe dışında ise jandarma tarafından sağlanmaktadır. İlgili makamlarımızca Türkiye'ye girenlerin kaydı özenle tutulmakta, gerekli kontroller yapılmakta, gereken her türlü tedbir alınmaktadır. Bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşlerinin engellenmesi de söz konusu değildir. Ülkelerine dönmek isteyenler kendi iradeleri ile çadır kentteki yetkililere başvuru yapmakta ve refakatçiler eşliğinde dönüşleri sağlanmaktadır.'' Lekesiz, Suriyelilere yapılacak yardım faaliyetlerini yürütmek üzere Hatay'da Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Koordinatörlüğünün kurulduğunu hatırlatarak, Suriyeliler için ülkenin dört bir yanından insani yardımlar gelmeye devam ettiğini belirtti. Altınözü ilçesine bağlı Boynuyoğun köyünde bulunan geçici çadır kentte kalan Rızvan Haj İsa, Türkiye'ye kendilerine kucak açtığı için şükran borçlu olduklarını belirtti. İsa, kendileri hakkında çıkan asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığını, sadece dedikodulardan ibaret olduğunu ifade etti. Suriyeli Mehmet Hicaz da Türkiye'de çok güvende ve rahat olduklarını belirterek, kendilerine sunulan imkanlar için yetkililere teşekkür etti.