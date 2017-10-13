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Spor

Leipzig’te Mbappe pişmanlığı!

Monaco’da yıldızını parlatan Mbappe, 180 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG’ye transfer olmuştu

13 Ekim 2017 19:56

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig'in sportif direktörü Ralf Rangnick, iki sene önce Kylian Mbappe'nin transferi için son aşamaya kadar geldiklerini ancak transferin son anda kendisi yüzünden iptal olduğunu söyledi.

Bild’e yaptığı açıklamada yıldız oyuncuyla 16 yaşındayken U-19 Avrupa Şampiyonası öncesi anlaşmaya vardıklarını belirten Ragnick, süreci şöyle anlattı:

''İmza dışında her şey tamamdı. Tek problem teknik direktörümüz Alexander Zorniger'in görevine son vermemiz sebebiyle kulüpte yaşanan belirsizlik ve yeni patronun kim olacağının bilinmemesiydi. Kylian'ın babası eğer benim teknik direktör olmam durumunda oğlunun kısa süre içerisinde imza atacağını söyledi. Ama o dönemde ben takımın başına geçemezdim ve Mbappe'yi transfer edemedik.''

19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
Mbappe için dönüm noktası oldu

U-19 Avrupa Şampiyonası’nda 7 maçta 7 gol atarak takımını finale taşıyan genç futbolcu tüm dikkatleri üzerine çekmiş; Monaco’da sergilediği performansla 2017-2018 sezonu transfer döneminde 180 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Paris Saint-Germain’in yolunu tutmuştu.

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