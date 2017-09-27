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Spor

Leipzig'i deviren Beşiktaş borsada yükselişte

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hisselerinde gerileme görüldü

27 Eylül 2017 13:34

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında sahasında Almanya'nın Leipzig takımını 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın hisseleri güne yüzde 1,53 yükselişle başladı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında sahasında Almanya'nın Leipzig takımını 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla G grubunda puanını 6'ya çıkaran ve grupta liderliğini devam ettiren Beşiktaş'ın hisseleri güne yüzde 1,53 yükselişle 4,65 TL'den başladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor hisseleri yüzde 0,37 değer kaybıyla 2,69 TL'den, Galatasaray hisseleri yatay seyirle 7,74 TL'den, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 0,12 gerileyerek 34,72 TL'den alıcı buluyor.

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