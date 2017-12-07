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Leipzig - Beşiktaş maçından notlar

Şenol Güneş'ten bol sürprizli kadro Avrupa'daki Türkler çağrıya uydu Beşiktaş'ın soyunma odasına Zidane tekmesi Başkan Fikret Orman takımı yalnız bırakmadı Ali DANAŞ - LEİPZİG - DHA   Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son hafta maçlarında Almanya ekibi

07 Aralık 2017 01:59

Şenol Güneş\'ten bol sürprizli kadro

Avrupa\'daki Türkler çağrıya uydu

Beşiktaş\'ın soyunma odasına Zidane tekmesi

Başkan Fikret Orman takımı yalnız bırakmadı

Ali DANAŞ - LEİPZİG - DHA
 
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son hafta maçlarında Almanya ekibi Leipzig ile deplasmanda karşılaşıyor.
İki hafta önce oynanan 5. hafta maçında İstanbul\'da Porto ile 1-1 berabere kalan Siyah Beyazlılar, puanını 11 yaparak grup liderliğini garantilemiş ve tarihinde ilk defa gruplardan çıkma başarısı göstermişti.
ŞENOL GÜNEŞ\'TEN BOL SÜRPRİZLİ KADRO
Devler Arenası\'nda gruptan çıkmayı daha çok önemseyen Siyah Beyazlılar, bu süreçte Süper Lig\'de geçen sezona göre daha çok puan kaybetmişti. Gruptan çıkmanın garantilenmesi sonrası şubat ayına kadar tüm konsantrasyonunu lige vermeyi kararlaştıran teknik direktör Şenol Güneş, Leipzig karşısına 2 oyuncu haricinde tamamen yedeklerden oluşan bir kadro ile çıktı.
Pepe, Quaresma, Babel, Atiba, Tolgay ve Gökhan Gönül\'ü Almanya\'ya getirmeyen Güneş, maç kadrosunda da beklenenden fazla değişiklikler yaptı. İşe ilk olarak kaleden başlayan Güneş, bu sezon resmi maçlarda sadece bir kez Türkiye Kupası\'nda görev yapan Tolga Zengin\'e şans verdi. Orta sahada oynaması beklenen Medel\'i sağ beke çeken Güneş stoper ikilisini Mitrovic ve Tosic\'ten oluştururken solbekte Caner Erkin\'e forma verdi. Atiba ve Tolgay\'ın olmadığı kadroda orta ikiliyi Necip ve Oğuzhan\'dan oluşturan Güneş, hücum bölgesinde ise Lens, Mustafa Pektemek, Talisca ve Negredo\'ya şans tanıdı. Siyah Beyazlıların yedekleri Fabricio, Adriano, Orkan, Cenk Tosun, Fatih, Alpay ve Ersin oldu.
AVRUPA\'DAKİ TÜRKLER ÇAĞRIYA UYDU
Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi\'nde Lyon ile deplasmanda oynadığı çeyrek final ilk maçında çıkan olaylardan dolayı UEFA\'dan 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan Beşiktaş, aldığı önlemlerin faydasını gördü. Türk vatandaşların en yoğun yaşadığı ülke olan Almanya, olay çıkma ihtimali kuvvetli deplasmanlardan biri sayılıyordu. Leipzig\'de oynanacak maç için aylar öncesinden çalışmalara başlayan Beşiktaş yönetimi, yaptığı çağrılara Türk vatandaşlarının büyük oranda uyması sonucu rahat bir nefes aldı.
Maç için 20 kişilik yönetici ve çalışan bileti haricinde tüm bilet haklarından vazgeçen Siyah Beyazlılara Leipzig kulübü de Türk taraftarlara bilet satmayarak destek verdi. Aynı zamanda dernekler vasıtasıyla da Almanya\'nın şehirlerine kamp kuran ve bu ülkedeki tüm Beşiktaş dernekleriyle koordineli çalışan yönetim grup maçlarını hasarsız atlatmış oldu.
Çalışmalar sonucunda da karşılaşmaya da beklenenin çok altında Türk taraftarı geldi. Bu kişilerin Leipzig tribünlerinin kombinelerini kullanan Türk vatandaşları olduğu ve sayılarının 2 bin civarında olduğu bildirildi. Ancak bu vatandaşlar farklı tribünlerden bilet almalarından dolayı toplu şekilde hareket etme imkanları olmadı.
BEŞİKTAŞ\'IN SOYUNMA ODASINA ZİDANE TEKMESİ
Beşiktaş\'ın, RB Leipzig Stadı\'nda kullandığı soyunma odasının kapısında Zinedine Zidane\'ın tekme izleri hala duruyor.
2006 Dünya Kupası\'nda RB Leipzig Stadı\'nda G.Kore ile karşılaşan Fransa, maçtan 1-1\'lik beraberlikle ayrılmıştı. Maç sonrası sinirlerine hakim olamayan Fransızların efsane oyuncusu Zidane\'ın soyunma odasının kapısını tekmelemesini bir hatıraya çeviren Almanlar, kapıyı tamir etmek yerine Zidane\'ın tekme izini çerçeve içine aldı. Siyah Beyazlılara maç için verilen soyunma odasının kapısının fotoğrafını paylaşan Beşiktaş İdari Direktörü Ali Naibi, fotoğraf, \'\'Zidane tarafından 2006 yılında Leipzig\'de tekmelendiği iddia edilen soyunma odamızın kapısı\'\' yazısıyla paylaştı.
BAŞKAN FİKRET ORMAN TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, tüm deplasmanlarda olduğu gibi Leipzig\'de de takımı yalnız bırakmadı.
Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile birlikte dün Münih\'te Bayern Münih- Paris Saint Germain maçını seyreden Orman, bugün öğleden sonra Leipzig\'e geldi.
Orman karşılaşmayı Ahmet Ürkmezgil, Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile beraber seyretti. 

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