Leila tacını kaybedebilir

T24- Miss Universe 2011’de birinci olan Angola güzeli Leila Lopes’in tacı tehlikede. Lopes’in yarışmaya sahte evraklarla katıldığı öne sürüldü.

Hürriyet’in haberine göre, 12 Eylül’de Brezilya’nın Sao Paulo kentinde düzenlenen Miss Universe 2011’de (Kainat Güzellik Yarışması) üçüncü olan ancak çıplak fotoğrafları ortaya çıkan Brezilya güzeli Priscila Machado’nun ardından, birinci seçilen Angola güzeli Leila Lopes de torpil iddiaları yüzünden tacını kaybetmek üzere. Arjantin’de yayımlanan Infobae gazetesine göre, Leila Lopes kendisine Miss Universe 2011 yolunu açan Miss Angola UK yarışmasına katılabilmek için evrakta sahtecilik yaptı.





Evrakta sahtecilik yaptı





Miss Angola UK yarışmasına yalnızca İngiltere’de yaşayan Angola kökenli güzeller katılabiliyor. Ancak Lopes, Angola’da yaşamasına rağmen Charles Mukano adlı İngiliz görevlinin de yardımıyla kendisini İngiltere’de yaşıyormuş gibi gösterdi ve bu sayede yarışmaya katılmaya hak kazandı. Eğer Lopes’in sahte belgelerle yarışma kurallarını ihlal ettiği iddiası kanıtlanırsa, Miss Universe 2011’de kazandığı birincilik tacını ikinci olan