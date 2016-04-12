Leicester City'nin kendi evinde oynayacağı son maçın biletleri karaborsada

İngiltere Premier Ligi liderlik koltuğunda oturan Leicester City'nin kendi evinde oynayacağı son maçın biletleri karaborsaya düşerek 15 bin İngiliz sterlini ( 60 bin lira) oldu.

NTV'de yer alan habere göre, İngiltere Premier Ligi’nde adım adım şampiyonluğa giden Leicester City'nin Everton’la oynayacağı kendi evindeki son maçın bilet fiyatları karaborsaya düştü.

Ligin bitmesine 1 hafta kala 7 Mayıs tarihinde oynanacak maçın biletleri dün satışa çıkmış ve 32.262 kişilik stadyumunun koltukları 90 dakika içerisinde tükenmişti.

Talep fazla olunca karaborsada tek bilete 3 bin, çift kişilik bilete 15 bin İngiliz sterlini (60 bin lira) değer biçildi.

“Gerekli işlemleri yapacağız”

Bilet fiyatlarının artması üzerine açıklama yapan kulüp yetkilileri, “Şimdiye kadar görülmemiş bir taleple karşılaştık ve Everton maçının biletleri 90 dakika gibi rekor bir sürede satıldı. Bazı biletlerin karaborsaya düştüğünü öğrendik ve bu biletlerin engellenmesi için gerekli işlemleri yapacağız” dedi.

Premier Lig'de son durum

Premier Lig’in bitmesine 5 hafta kala, Leicester City, Sunderland’i deplasmanda 2 – 0 mağlup ederek en yakın rakibi Tottenham’la arasındaki 7 puanlık farkı korudu.Kulübün şampiyonluğunu garantilemesi için 3 maç daha kazanması gerekiyor.