T24 LogoT24 Logo
Spor

Leicester City'nin kendi evinde oynayacağı son maçın biletleri karaborsada

Karaborsada tek bilete 3 bin, çift kişilik bilete 15 bin İngiliz sterlini (60 bin lira) değer biçildi

12 Nisan 2016 17:10

İngiltere Premier Ligi liderlik koltuğunda oturan Leicester City'nin kendi evinde oynayacağı son maçın biletleri karaborsaya düşerek 15 bin İngiliz sterlini ( 60 bin lira) oldu.

NTV'de yer alan habere göre, İngiltere Premier Ligi’nde adım adım şampiyonluğa giden Leicester City'nin Everton’la oynayacağı kendi evindeki son maçın bilet fiyatları karaborsaya düştü.

Ligin bitmesine 1 hafta kala 7 Mayıs tarihinde oynanacak maçın biletleri dün satışa çıkmış ve 32.262 kişilik stadyumunun koltukları 90 dakika içerisinde tükenmişti.

Talep fazla olunca karaborsada tek bilete 3 bin, çift kişilik bilete 15 bin İngiliz sterlini (60 bin lira) değer biçildi.

 

“Gerekli işlemleri yapacağız”

 

Bilet fiyatlarının artması üzerine açıklama yapan kulüp yetkilileri, “Şimdiye kadar görülmemiş bir taleple karşılaştık ve Everton maçının biletleri 90 dakika gibi rekor bir sürede satıldı. Bazı biletlerin karaborsaya düştüğünü öğrendik ve bu biletlerin engellenmesi için gerekli işlemleri yapacağız” dedi.

 

Premier Lig'de son durum

 

Premier Lig’in bitmesine 5 hafta kala, Leicester City, Sunderland’i deplasmanda 2 – 0 mağlup ederek en yakın rakibi Tottenham’la arasındaki 7 puanlık farkı korudu.Kulübün şampiyonluğunu garantilemesi için 3 maç daha kazanması gerekiyor.

ETİKETLER

leicester cityson maçbiletler karaborsada60 bin lirapremier ligşampiyonluk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24