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Spor

Leicester City'e Cengiz Ünder'den kötü haber

07 Mart 2021 12:37

İngiltere Premier Lig ekiplerinde Leicester City'de forma giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder'in sakatlandığı açıklandı.

Brighton'u 2-1 yenen ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıkan Leicester'da teknik direktör Brendan Rodgers, Cengiz Ünder hakkında konuştu.

Rodgers, Cengiz Ünder'in Cuma günü antrenmanda sakatlık yaşadığını ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

23 yaşındaki Milli futbolcu, bu sezon Leicester formasıyla 19 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist üretmişti. Premier Lig'de istediği süreleri alamayan Cengiz, son 15 maçta 71 dakika forma giymişti.

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