Leicester City taraftarı, stadın havasını satışa çıkardı!

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Leicester City, tarihi zaferini doyasıya kutluyor. Günlerdir bayram havasında olan Leicester şehrinin coşkusuna bir yenisi daha eklendi. Bir Leicester City taraftarı, King Power Stadyumu'nun havasını satışa çıkardı. 10 adet kalan kavanozların tane fiyatı 30 pound.

Sporcope'un haberine göre, bir Leicester City taraftarı, şampiyonluk kupasının kaldırıldığı gün King Power Stadyumu'ndan aldığı ve kavanozlayarak sakladığı havayı internet üzerinden satışa çıkardı.

​30 pound'dan satışa sunulan ürünün ilan detaylarında, "En gururlu günlerimizde Leicester'ın kalbinden alınmış bu saf ve temiz havayı satın alarak takımızın başarısını kutlayın. Kupanın kazandıldığı hava ile dolu bir kavanozu satın almak hayatınızda yalnızca bir kez ayağınıza gelecek bir şans" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca aynı ilanda üründen yalnızca 10 adet olduğu da belirtildi.

You can now buy fresh air from Leicester City's title winning celebrations on eBay. #LeicesterCity pic.twitter.com/hma9zrHFFr