Leicester City ile Cengiz Ünder'in yolları ayrılıyor

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder'in İngiliz ekibinin sistemine uymadığı için gelecek sezon kadroda düşünülmediği iddia edildi.

İngiliz basını 23 yaşındaki futbolcunun sezon sonu Leicester City'den ayrılabileceğini yazdı. Haberde kiralık olarak oynayan Cengiz'in yetenekli bir futbolcu olduğu ancak İngiliz ekibinin sistemine uymadığı için gelecek sezon kadroda düşünülmediğinden bahsedildi.

Sezon başında İtalyan devi Roma'dan Leicester City'ye 3 milyon Euro karşılığında kiralık olarak transfer edilen milli futbolcu, İngiliz ekibiyle çıktığı Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Federasyon Kupası olmak üzere toplam 19 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

En son 28 Şubat'ta forma giydi

Son olarak Premier Lig'de 28 Şubat'ta oynanan Arsenal karşısında 39 dakika sahada kalan Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle 1 aydır forma giyemiyor.