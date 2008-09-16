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Ekonomi

'Lehman teklifimizi kabul etseydi bu kriz olmazdı'

Güney Kore Kalkınma Bankası: "Lehman Brothers teklifimizi kabul etseydi, bu kriz olmazdı."

16 Eylül 2008 03:00

Güney Kore Kalkınma Bankası üst yöneticisi Min Euoo-sung, Amerikan yatırım bankası Lehman Brothers tekliflerini kabul etmiş olsaydı bugünkü krizin yaşanmayabileceği iddiasında bulundu.

Min Euoo-sung, yaptığı açıklamada, Lehman Brothers ile satın alma görüşmelerinde, kendilerinin ve Lehman'ın teklifi arasında önemli bir fiyat farkı ortaya çıktığını, halbuki genel prensiplerde anlaştıklarını, ancak fiyat farkı konusunda anlaşamamaları nedeniyle satın almanın gerçekleşemediğini ifade etti.

Lehman Brothers, mali bunalıma düşmesi ve müşteri bulamaması nedeniyle iflas başvurusunda bulunmuştu.

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