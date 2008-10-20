Lehman mağdurları Citibank'tan paralarını istiyor

Binlerce Belçikalı, "yüzde 100 güvenceli" reklamıyla, iflas eden Amerikan yatırım bankası Lehman Brothers'ın ürünlerini pazarlayan Citibank'tan paralarını geri istiyor.



Citibank ise olayda bir hatasının olmadığını savunarak, yüksek getiri umuduyla Lehman Brothers'ın enstrümanlarına yatırım yapanların zararlarının karşılanmayacağını bildirdi.



Yaklaşık 4 bin mağdurun şikayeti üzerine Citibank hakkında soruşturma başlatan Belçika Ekonomi Bakanlığı, şimdilik "yanıltıcı reklam" bulgularına ulaştığını duyurdu. Yetkililer, soruşturmanın ardından müşterilerini yanılttığı kesinleşirse, Citibank Belçika hakkında yasal işleme başvurulacağını bildirdi.



Krizle ilgili açıklama yapan Citibank Belçika ise, "Citibank'ın gücüne ve itibarına güvenilmesi" çağrısı yaptı.



Bu arada yüksek faiz vaadiyle paralarını iflas eden İzlanda bankası Kaupthing'e kaptıran Belçikalılar için umut ışığı doğdu. İzlandalı ve Lüksemburglu meslektaşlarıyla görüşmeler yapan Belçika Başbakanı Yves Leterme, Kaupthing'in Brüksel ve Anvers şubelerinin bağlı olduğu Lüksemburg'da mevduat güvencesinin tüm hesapları karşılaması üzerinde çalıştıklarını müjdeledi.







