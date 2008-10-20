T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Lehman mağdurları Citibank'tan paralarını istiyor

Binlerce Belçikalı, iflas eden Amerikan yatırım bankası Lehman Brothers'ın ürünlerini pazarlayan Citibank'tan paralarını istiyor...

20 Ekim 2008 03:00

Binlerce Belçikalı, "yüzde 100 güvenceli" reklamıyla, iflas eden Amerikan yatırım bankası Lehman Brothers'ın ürünlerini pazarlayan Citibank'tan paralarını geri istiyor.

Citibank ise olayda bir hatasının olmadığını savunarak, yüksek getiri umuduyla Lehman Brothers'ın enstrümanlarına yatırım yapanların zararlarının karşılanmayacağını bildirdi.

Yaklaşık 4 bin mağdurun şikayeti üzerine Citibank hakkında soruşturma başlatan Belçika Ekonomi Bakanlığı, şimdilik "yanıltıcı reklam" bulgularına ulaştığını duyurdu. Yetkililer, soruşturmanın ardından müşterilerini yanılttığı kesinleşirse, Citibank Belçika hakkında yasal işleme başvurulacağını bildirdi.

Krizle ilgili açıklama yapan Citibank Belçika ise, "Citibank'ın gücüne ve itibarına güvenilmesi" çağrısı yaptı.

Bu arada yüksek faiz vaadiyle paralarını iflas eden İzlanda bankası Kaupthing'e kaptıran Belçikalılar için umut ışığı doğdu. İzlandalı ve Lüksemburglu meslektaşlarıyla görüşmeler yapan Belçika Başbakanı Yves Leterme, Kaupthing'in Brüksel ve Anvers şubelerinin bağlı olduğu Lüksemburg'da mevduat güvencesinin tüm hesapları karşılaması üzerinde çalıştıklarını müjdeledi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24