'Lehman Brothers borcunu gizledi'

T24 - Mahkeme tarafından atanan müfettiş, çöküşüyle küresel mali krizi tetikleyen Lehman Brothers'ın iflasın eşiğinde olduğunu haftalarca gizlediğini ortaya çıkardı.



Jenner & Block hukuk firmasının da başkanı olan müfettiş Anton Valukas, yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı raporda Lehman Brothers'ın eski yöneticileri ve bankanın hesaplarını denetleyen Ernst & Young'ı sert bir şekilde eleştirdi.



BBC Türkçe'nin haberine göre eski yöneticilere karşı dava açılmasının mümkün olduğunu dile getiren Valukas, ancak sistematik bir hataya rastlamadığını belirtti.



Muhasebe hileleri



Raporda "Repo 105" olarak bilinen muhasebe hilesi özel bir yer tutuyor.



Bu yöntemle şirket varlıkları kağıt üzerinde yer değiştiriyor ve borçlar olduğundan küçük gösteriliyor.



Lehman Brothers'ın 2008 Eylül'ündeki iflasından birkaç hafta önce giderek artan bir şekilde bu hileye başvurduğu ve bazı varlıklarını satılmış gibi gösterdiği belirtiliyor.



Rapora göre kuruluş bu yöntemle, borcunun 50 milyar dolara yakın bir bölümünü gizledi.



Ernst & Young nasıl fark etmedi?



Raporda ikinci suçlama, Lehman Brothers'ın hesaplarını denetleyen şirkete yönelik.



Müfettiş Valukas Ernst & Young'ın, Lehman'ın "Repo 105" uygulamalarına göz yumduğunu savunuyor.



Ernst & Young'dan yapılan açıklamada ise, şirketin Lehman'ın hesaplarını en son 30 Kasım 2007'de sona eren mali yılda denetlediği belirtildi.



Kuruluş bu dönemde Lehman Brothers'ın hesaplarında kurallara aykırı bir durum bulunmadığını savundu.

