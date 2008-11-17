Lego adamlar defileye çıktı

Genelde inşaat işleriyle uğraşan Legolar bu sefer Paris’li tasarımcı Jean Charles de Castelbajac’ın ironik ve eğlenceli defilesini sundular. Defileyi izleyenler arasında Lego’dan Anna Wintour da vardı. Legolar podyumda - VİDEO
Jean Charles de Castelbajac’ın 3D şekilde hazırladığı dört dakikalık defileyi iki boyutlu Legolar sundu.
Geleceğe göz kırpan tasarımcı Jean Charles de Castelbajac’ın Lego defilesi İlkbahar/Yaz 3001 yılı içindi.
Koleksiyonda bulutlu kıyafetler, kanatlı ve isketletli tasarımlar, üzeri yazılı tulumlar (smells like teen spirit) vardı. Seyirciler arasında ise gördüklerinden memnun kalmış güneş gözlüklü bir Anna Wintour oturuyordu.