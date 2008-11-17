Lego adamlar defileye çıktı

Jean Charles de Castelbajac’ın 3D şekilde hazırladığı dört dakikalık defileyi iki boyutlu Legolar sundu.Geleceğe göz kırpan tasarımcı Jean Charles de Castelbajac’ın Lego defilesi İlkbahar/Yaz 3001 yılı içindi.Koleksiyonda bulutlu kıyafetler, kanatlı ve isketletli tasarımlar, üzeri yazılı tulumlar (smells like teen spirit) vardı. Seyirciler arasında ise gördüklerinden memnun kalmış güneş gözlüklü bir Anna Wintour oturuyordu.