-Lefter'in dev formasını taraftar imzalayacak İSTANBUL (A.A) - 16.01.2012 - Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in vefatı nedeniyle FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen törende tribüne asılan dev forma, futbolcular ve taraftarlara imzalatılacak. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 25x30 metre boyutlarındaki dev forma için çeşitli organizasyonlar gerçekleştirecek. Formayı yarın Maraton Fenerium Mağazası içinde tafaftarlar imzalayacak. 18 Ocak Çarşamba günü FB Can Bartu Tesisleri'ne götürülecek formaya bu kez, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve futbolcular imza koyacak. Taraftarlar ayrıca formaya, 19 Ocak Perşembe günü Kozzy Alışveriş Merkezi'nde, 20 Ocak Cuma günü Suadiye Fenerium'da imza atabilecek. Dev forma 21 Ocak Cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Kayserispor maçında açılacak.