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Politika

Lefter'e son görev İSTANBUL (A.A)

15 Ocak 2012 15:19

-Lefter'e son görev İSTANBUL (A.A) - 15.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe ve Türk futbolunun ''ordinaryüs'' futbolcusu Lefter Küçükandonyadis için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen törene katıldı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na takım otobüs girişi kapısından giriş yapan Erdoğan, takım soyunma odalarının girişinde Fenerbahçe Başkan Vekili Nihat Özdemir, Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen tarafından karşılandı. Başbakan Erdoğan, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile birlikte soyunma odaları koridorunda bulunan ve Fenerbahçeli sporcuların başında saygı nöbeti tuttuğu Lefter Andonyadis'in Türk bayrağı ve Fenerbahçe bayrağına sarılı naaşının yanına gitti. Başbakan Erdoğan, burada Lefter Andonyadis'in torunları ile bir süre sohbet etti. Lefter Küçükandonyadis'in tabutu daha sonra Fenerbahçeli futbolcular tarafından omuzlara alınarak, futbolcuların sahaya giriş yaptığı tünelden sahaya götürüldü. Başbakan Erdoğan, Lefter Küçükandonyadis'in torunları ve diğer katılımcılar da naaşın arkasından sahaya giriş yaptı. Lefter Küçükandonyadis'in naaşı, katafalka konuldu ve futbolcular da başında saygı nöbeti tuttu. Bu sırada, Erdoğan ve beraberindekiler de sahada saygı duruşunda bulundu. Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler, 5 dakika sahada kaldıktan sonra şeref tribününe geçti ve töreni burada izledi. Başbakan Erdoğan'ın, Lefter Küçükandonyadis'in son günlerinde Aziz Yıldırım'a yazdığı mektup ile Aziz Yıldırım'ın Lefter Andonyadis'e cevaben yazdığı mektup okunduğunda sonra alkışladığı görüldü. Törenin sonunda Lefter Andonyadis'in naaşı, futbolcuların omuzlarında ''Samanyolu'' şarkısı eşliğinde sahadan çıkarıldı ve cenaze arabasına konularak Büyükada'ya doğru hareket etti.

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