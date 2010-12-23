-LEFTER'E METİN OKTAY T-SHİRT'Ü İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Yılmaz Toköz, Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Lefter Küçükandonyadis'e, üzerinde milli takımdan arkadaşı Galatasaraylı merhum futbolcu Metin Oktay'ın resminin bulunduğu t-shirt hediye etti. Lefter'i, tedavi gördüğü Şişli Özel Memorial Hastanesi'nde ziyaret eden Toköz, kendisini iyi gördüğünü belirterek, ''Lefter iyi durumda. Kendisi hemen evine gitmek istiyor, ancak doktorları izin vermiyor. Ben kendisine milli takımda birlikte zaferlere imza attığı Metin Oktay'ın resmi bulunan t-shirt hediye ettim'' dedi. Toköz, Lefter'i dün de Turgay Şeren ve Bülent Eken ile birlikte ziyaret ettiklerini ve ziyaret sırasında herkesin göz yaşlarına hakim olamadığını söyledi.