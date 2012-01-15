-Lefter son yolculuğuna uğurlanıyor İSTANBUL (A.A) - 15.01.2012 - Vefat eden Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi Lefter Küçükandonyadis, son yolculuğuna uğurlanıyor. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren, Türk futbolunun 'Ordinaryüs'' lakaplı unutulmaz futbolcusunun naaşı, düzenlenecek tören için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na getirildi. Lefter'in naaşını taşıyan cenaze arabası stadın protokol tribünü girişi önündeki yolda görününce stat önünde tören için bekleyen futbolseverler, Lefter'i alkışlarla karşıladı.