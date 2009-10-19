LED'e geç Yüzde 70 tasarruf et!

Kamu kesimi, enerji tasarrufu sağlayan LED'li lambalara geçme hazırlığında. Projenin hayata geçmesiyle karbon salınımında yaklaşık 58 milyon ağaç değerinde bir azalma olacak.TEDAŞ 11 milyon sokak lambasının LED'e dönüşmesi halinde üç Keban Barajı'na bedel enerjinin tasarruf edileceğini söyledi



Son yıllarda artan bir ilgi ile karşılanan çevreci LED'li lambalar, kriz döneminde tasarrufa yönelen kamu kuruluşlarının da gözdesi oldu. Türkiye'nin ilk LED ampul fabrikasını kuran SL Enerji'nin sahibi Mahmut Bülbül, LED'li lambalara özel sektör kadar aydınlatma harcamaları çok yüksek olan kamu kuruluşlarının da ilgi göstermeye başladığını belirterek, "Kamu kuruluşları eskiden elektrik faturasını pek önemsemiyorlardı. Şimdi TEDAŞ'ın özelleştirmesiyle elektrik tasarrufunu önemser oldular, çünkü eğer ödemezlerse elektrikleri kapanıyor. Bu aslında tasarruf açısından iyi oldu. Kamu kuruluşları da artık tasarruflu ürünlere ilgi gösteriyor. Hatta birçok kamu kuruluşu ihale şartlarına artık LED'li olma unsurunu da ekledi" diye konuştu.



Enerjinin etkin kullanımı söz konusu olunca, son yılların gözde teknolojilerinden biri de Light Emitting Diyote, yani LED'li ampuller. Öyle ki, uzmanlar Türkiye'de sokak aydınlatmasında LED kullanılması durumunda, yılda yaklaşık 3 Keban Barajı kadar elektrik enerjisi tasarrufu sağlamanın mümkün olduğunu belirtiyor. Şimdiye kadar daha çok dekoratif olarak kullanılan LED aydınlatma sistemleri, yüzde 70 enerji tasarrufu sağlaması nedeniyle dış aydınlatmada da kullanılmaya başlandı. Özellikle aydınlatma masrafları yüksek olan belediye, üniversite, hastane, otel gibi kurumlar da LED'li sistemlere yönelmiş durumda. Türkiye'de LED üretimi henüz gerçekleşmese de, LED'li aydınlatma armatürü üreten firmalar mevcut.



Yüzde 70 tasarruf imkanı



Türkiye'nin ilk LED ampul fabrikasını kuran SL Enerji ve Aydınlatma Elektrik-Elektronik Sanayi de geçen sene üretime başladı. Endüstri Mühendisi Mahmut Bülbül ve Elektrik- Elektronik Mühendisi Rasim Çelik tarafından kurulan şirket, LED'li trafik işaret levhaları ofis ve büro aydınlatmaları üretiyor. Şirket, yıllık 60 bin adet üretim kapasitesi ile çalışıyor. Üretime özellikle dış aydınlatmadan başlayan firma, sokak lambaları öncelikli olmak üzere park-bahçe aydınlatmaları, fabrika aydınlatmaları, alışveriş merkezi aydınlatmaları, hastane, ofis, otel aydınlatmaları gibi elektriğin yoğun kullanıldığı yerler için LED'li lambalar üretiyor. LED teknolojisiyle enerjide yüzde 70'e varan bir tasarruf sağlayabildiklerini anlatan Mahmut Bülbül, LED'li lambalara özel sektör kadar, aydınlatma harcamaları çok yüksek olan kamu kuruluşlarının, özellikle de belediyelerin ilgi gösterdiğini söyledi. TEDAŞ özelleştirmesi öncesinde elektrik faturalarını çok önemsemeyen kamu kuruluşlarının şimdi kendilerine LED'li alamba sipariyi verdiğini dileg etiren Bülbül, "Bu aslında tasarruf açısından iyi oldu. Kamu kuruluşları da artık tasarruflu ürünlere ilgi gösteriyor. Hatta birçok kamu kuruluşu ihale şartlarına artık LED'li olma unsurunu da ekledi" dedi.



200 binlik fatura 50 bine düşecek



Türkiye'nin en büyük kampüslerinden birine sahip olan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi de LED'li lambalarla maliyetini azaltma yoluna giden kuruluşlardan. Aylık yaklaşık 500 bin TL elektrik faturası ödeyen üniversite için fizibilite çalışması yaptıklarını dile getiren Bülbül, bunun 200 bin TL'sinin sadece aydınlatmaya gittiğini söylüyor. Bülbül, "Üniversite'nin aydınlatmasında LED'li lambalar kullanarak bu 200 bin TL'lik kısım LED lambalarla 50-60 bin TL'ye kadar düşüreceğiz. Üniversite böylece ayda 150 bin TL'den, yılda yaklaşık 2 milyon TL'lik bir tasarruf sağlayacak. Bu projenin yaklaşık 2.5 milyon TL bütçesi var. Yani 1 yıldan biraz fazla bir sürede yatırım kendini amorti ediyor. Manisa Belediyesi için de büyük meydan aydınlatmaları yaptık. Bunun dışında Ege Üniversitesi ve ilçe belediyeleri de ilgi gösteriyor" diye konuşuyor.



58 milyon ağaca bedel



LED'e dönüşüm çevresel değerlerin korunması anlamında önem taşıyor. Mahmut Bülbül, bu sistemle çevreye 58 milyon adet ağaç dikmiş gibi fayda sağlandığının altını çiziyor. Türkiye'nin Kyoto Sözleşmesi'yle karbon salınımını azaltma taahhüdü olduğunu hatırlatan Bülbül, "Karbon salınımının azaltılması anlamında LED'e geçişin çok önemli olduğunu biliyoruz. Her bir kilowatt saat enerji tüketiminde 0,5 gram karbondioksit üretiliyor. Bir ağaç yılda 20 gram karbondioksit temizliyor. Enerji tüketimini azaltmak yeni enerji yatırımlarını yapmaktan daha iyidir" şeklinde konuşuyor.



Sokak lambalarından 3 Keban Barajı çıkar



TEDAŞ'ın Türkiye'de 11 milyon sokak lambası olduğu bilgisini veren Bülbül, bunların tamamının LED'e dönüşmesi halinde yaklaşık üç Keban Barajı'na bedel enerjinin tasarruf edileceğini söyledi. Bülbül, "Şu an TEDAŞ'ın kullandığı klasik akkor ampuller saatte 300 watt enerji tüketiyor. Oysa LED'li ampuller en fazla saatte 90 watt'lık enerjiyle aynı işi yapıyor. Bu hesaplama sadece TEDAŞ'ın sahip olduğu sokak lambalarıyla ilgili. Bunu evlerdeki, fabrikalardaki, park bahçelerdeki kullanımları da düşündüğümüzde söyleyeceğimiz rakam kat kat artacaktır" dedi.



LED'li lamba nedir?



LED'li lamba ismi, Işık Yayan Diyot (Light Emitting Diode) sözcüklerinin baş harfinden oluşuyor. Yarı iletken malzemelerden oluşan lamba, en verimli ışık üreticisi olarak tanımlanıyor. Değişik montaj tiplerinde üretilen LED lambalar birleştirilerek veya tek tek kullanılarak, çok canlı ve parlak renklere sahip aydınlatma elemanları üretilebiliyor. LED'li lambalar, sadece belirlenen (dalga boyunda) renkleri ürettiklerinden herhangi bir filtre gerektirmiyor.