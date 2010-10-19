T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

LECH WALESA TÜRKİYE'YE GELİYOR ANKARA (A.A)

19 Ekim 2010 14:21

-LECH WALESA TÜRKİYE'YE GELİYOR ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Eski Polonya Cumhurbaşkanı ve AB Düşünce Grubu Üyesi Lech Walesa, Türkiye'ye gelecek. Hak-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Hak-İş'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelecek Walesa, 22 Ekimde ''Demokratikleşme, Haklar, Özgürlükler ve AB: Solidarnosc'ten AB Üyeliğine Polonya Deneyimi'' konulu panelde Türk sendikacılara seslenecek. Egemen Bağış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ve Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu'nun açılış konuşmalarıyla başlayacak toplantıda, Nobel Barış Ödülü sahibi Walesa konuk konuşmacı olarak yer alacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24