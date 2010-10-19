-LECH WALESA TÜRKİYE'YE GELİYOR ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Eski Polonya Cumhurbaşkanı ve AB Düşünce Grubu Üyesi Lech Walesa, Türkiye'ye gelecek. Hak-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Hak-İş'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelecek Walesa, 22 Ekimde ''Demokratikleşme, Haklar, Özgürlükler ve AB: Solidarnosc'ten AB Üyeliğine Polonya Deneyimi'' konulu panelde Türk sendikacılara seslenecek. Egemen Bağış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ve Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu'nun açılış konuşmalarıyla başlayacak toplantıda, Nobel Barış Ödülü sahibi Walesa konuk konuşmacı olarak yer alacak.