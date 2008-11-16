LeBron'un çıkışı sürüyor

Cavaliers'ın sahasında Jazz'ı 105-93 yendiği maçta, Lebron James 38 sayıyla yıldızlaştı.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ne (NBA), sabaha karşı oynanan 8 maçla devam edildi.
Cleveland Cavaliers, sahasında Utah Jazz'ı 105-93 yenip, bu sezonda üst üste 7. galibiyetini ilan ederken, maçın yıldızı, 38 sayı, 7 asist ve 5 ribauntla LeBron James oldu.
James'i 20 sayı, 4 asist ve 3 ribauntla Maurice Williams takip ederken, Zydrunas Ilgauskas da 16 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle galibiyete katkı sağladı.
Babasının rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'de bulunan milli basketbolcu Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz'da ise Carlos Boozer'ın 17 sayı, 9 ribaunt ve 4 asistlik performansı galibiyete yetmezken, Paul Millsap'in 15, Cj Miles ve Ronnie Price'ın 12'şer sayılık çabası da yenilginin önüne geçemedi. CELTICS DEPLASMANDA GALİP
Geçen sezonun şampiyonu Boston Celtics, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı normal süresi 93-93 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 102-97 yenerken, Paul Pierce 28 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle maçın en skorer oyuncusu oldu.
Pierce'ı 27 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle Ray Allen izlerken, Kevin Garnett de 15 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle takımına katkı sağladı.
Bucks'da ise Andrew Bogut'un 20 sayı, 9 ribaunt ve 1 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmazken, Luke Ridnour'un 19 sayı, 4 ribaunt ve 4 asisti de yenilgiyi önleyemedi.
Bu arada, Zaza Pachulia'nın forma giymediği maçta Atlanta Hawks, sahasında New Jersey Nets'e 119-107 yenildi.