LeBron'un çıkışı sürüyor

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ne (NBA), sabaha karşı oynanan 8 maçla devam edildi.Cleveland Cavaliers, sahasında Utah Jazz'ı 105-93 yenip, bu sezonda üst üste 7. galibiyetini ilan ederken, maçın yıldızı, 38 sayı, 7 asist ve 5 ribauntla LeBron James oldu.James'i 20 sayı, 4 asist ve 3 ribauntla Maurice Williams takip ederken, Zydrunas Ilgauskas da 16 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle galibiyete katkı sağladı.Babasının rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'de bulunan milli basketbolcu Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz'da ise Carlos Boozer'ın 17 sayı, 9 ribaunt ve 4 asistlik performansı galibiyete yetmezken, Paul Millsap'in 15, Cj Miles ve Ronnie Price'ın 12'şer sayılık çabası da yenilginin önüne geçemedi.Geçen sezonun şampiyonu Boston Celtics, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı normal süresi 93-93 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 102-97 yenerken, Paul Pierce 28 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle maçın en skorer oyuncusu oldu.Pierce'ı 27 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle Ray Allen izlerken, Kevin Garnett de 15 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle takımına katkı sağladı.Bucks'da ise Andrew Bogut'un 20 sayı, 9 ribaunt ve 1 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmazken, Luke Ridnour'un 19 sayı, 4 ribaunt ve 4 asisti de yenilgiyi önleyemedi.Bu arada, Zaza Pachulia'nın forma giymediği maçta Atlanta Hawks, sahasında New Jersey Nets'e 119-107 yenildi.