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Spor

LeBron’lu Cavs’ı Antetokounmpo’lu Bucks durdurdu

Büyük heyecana sahne olan maç ev sahibi Bucks'ın üstünlüğüyle sonuçlandı

20 Aralık 2017 18:50

NBA'in iki yıldız ismi Giannis Antetokounmpo ile LeBron James'i karşı karşıya getiren maçta Milwaukee Bucks, evinde Cleveland Cavaliers'ı 119-116 mağlup etti.

Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği maçta son dakikalara önde giren Cavaliers skor üstünlüğünü son dakikada kaybederek 5 maç sonra yenilgiyle tanıştı.

Bucks'ı galibiyete 27 sayı 14 ribaunt 8 asistle oynayan Antetokounmpo, 26 sayı 5 ribaunt üreten Eric Bledsoe ve 18 sayı 10 asistle double-double'a imza atan Khris Middleton taşıdı.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 39 sayı 7 asist ve 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Kevin Love ise 21 sayı 10 ribauntla double-double yaparken 5dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman sayı üretemedi 1 ribaunt ile oynadı.

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