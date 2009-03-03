LeBron sahne aldı!..



NBA'de LeBron James ile Dwyane Wade'i karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Cleveland olurken, LeBron James takımı adına 42 sayı kaydetti.





NBA'de LeBron James ile Dwyane Wade'in düellosunda gülen taraf LeBron James olurken, Oklahoma City Thunder yıldız oyuncusu Kevin Durant'in yokluğunda üst üste ikinci galibiyetini aldı.



NBA'de, sezonun en değerli oyuncusu ödülü için adı geçen iki yıldızı, Dwyane Wade ile LeBron James'i karşı karşıya getiren maçta, gülen taraf LeBron James ve Cleveland oldu. Cavaliers, son çeyrekte 11 sayı geriden gelip maçı 107 - 100 kazanırken, 30 sayısının 15'ini son yedi dakikada bulan Mo Williams, geri dönüşün tetikleyicisiydi. LeBron James 42 sayı - 8 ribaund ile mücadele ederken, rakibi Dwyane Wade'in 41 sayı - 7 ribaund - 9 asist ve 7 top çalmalık müthiş performansı galibiyet için yeterli olmadı. 47. galibiyetini alan Cleveland, Doğu konferansı'ndaki liderliğini pekiştirirken, Miami Heat ise 28. yenilgisini aldı.



Gecenin en büyük sürprizini, ligin en az galibiyet alan takımlarından Oklahoma City Thunder yaptı. Thunder, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in yokluğunda, Dallas Mavericks'i 96 - 87 mağlup etti. Çaylak oyun kurucu Russell Westbrook'un 17 sayı - 10 ribaund - 10 asistle yıldızlaştığı maçta, sezon ortasında takıma katılan Nenad Krstic, 26 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. 18 top kaybı yapmasına karşın galibiyete ulaşan Thunder, Kevin Durant'in oynamadığı 2. maçı da kazandı. Yalnızca iki oyuncunun çift haneli sayı üretebildiği Dallas'ta ise Josh Howard 28, Jason Terry de 20 sayıyla oynadı

