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Spor

LeBron James'in evine ırkçı saldırı

Yerel saate göre 06.45'te fark edilen yazının daha sonra üzerinin boyanarak kapatıldığı belirtildi

01 Haziran 2017 12:52

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'in evine ırkçı saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre James'in Los Angeles'taki evinin ön kapısına ABD genelinde siyahi insanlara karşı ırkçı hakaret olarak kabul edilen bir kelime sprey boyayla yazıldı.

Yerel saate göre 06.45'te fark edilen yazının daha sonra üzerinin boyanarak kapatıldığı belirtildi.

Los Angeles Polis Departmanından (LAPD) yapılan açıklamada, "NBA oyuncusu LeBron James'in konutunun kapısına sprey boyayla yazılan ırkçı hakaretle ilgili vandalizm soruşturuluyor." ifadesine yer verildi.

LAPD, yazının içeriği ve boyutuyla ilgili ise herhangi bir yorum yapmadı. 

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