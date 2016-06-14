LeBron James ve Kyrie Irving 41'er sayı ile NBA tarihine geçti

NBA final serisi 5. maçında Cleveland Cavaliers, Kyrie Irving ve LeBron James'in 41'er sayı attığı maçta Warriors'ı mağlup edip final serisini 6. maça taşımayı başardı. Irving ve James 41’er sayıyla mücadele ederek tarihe geçtiler. Oracle Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Cavaliers, 112-97'lik skorla kazandı ve serideki 2. galibiyetini elde ederek, final serisini 6. maça taşımayı başardı.



Spor sitesi webaslan.com'un haberine göre, Cavaliers, maça JR Smith'in dış şutlarıyla etkili başladı. Warriors ise Curry ve Iguodala ile oyunun içinde kaldı. Çeyrek sopnuna doğru daha iyi şut atan ve daha az top kaybeden Warriors, 3 sayı farkla öndeydi. İkinci çeyrekte LeBron James ve Klay Thompson'ın düellolarına sahne oldu. İkinci oyuncu da inanılması güç şutlardan isabet çıkarmayı başardılar. Ancak, Kyrie Irving'den de önemli destek alan LeBron'un takımı Cavaliers, devreye 61-61 eşitlikle gitmeyi başardı.

İkinci yarıya Kyrie Irving damgasını vurdu. Birebirleriyle durdurulamayan Kyrie Irving, üçüncü çeyreği adeta tek başına oynadı ve maçı koparmaya başladı. Fark sürekli çift hanelerde dolaşırken, Warriors boş şutlarda isabet sağlayamadı. Son dakikalarda Warriors'ın dış şutlaerı da girmeyince, maç erken koptu.

Cavaliers'ta Kyrie Irving ve LeBron James maçı 41'er sayı ile bitirdiler. İlk defa bir takımdan 2 oyuncu 40 veya daha fazla sayı atmayı başarmış oldu.

Warriors'ta Klay Thompson 37, Stephen Curry ise 25 sayı ile oynadılar.

Cavaliers ile Warriors arasındaki NBA final serisinin 6. maçı perşembeyi cumaya bağlayan gece Cleveland'da oynanacak.