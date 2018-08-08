LeBron James, susmayı reddeden sporcuların belgeselini yapıyor

ABD’de son yıllarda sporcular, toplumsal meselelere dair 1970’lerden bu yana görülmemiş bir yakınlık gösterirken bu isimlerden biri olan LeBron James konu hakkında hazırlanan bir belgeselin yapımcılığını üstleniyor.

Şubat 2018’de Trump yönetimine yakınlığıyla bilinen Fox News Sunucusu Laura Ingraham, James’in Trump’a dönük eleştirilerine “Sus ve oyununa bak” anlamına gelen “Shut up and dribble” ifadesiyle yanıt vermiş, bu yaklaşım sporcuların büyük tepkisini çekmişti.

LeBron James, Ingraham’a “Kesinlikle sadece susup, oyunuma bakmayacağım. Bir çıkış yolu olmadığı hissinde olan çocuklar için çok şey ifade ediyorum. Onlara örnek olmaya çalışacağım” yanıtını vermişti.

'Shut up and dribble' kısa sürede sporcuları entelektüel olarak aşağı seviyede kabul eden kibirli ve bir yanıyla da ırkçı yaklaşımın bir örneği olarak kalıplaşırken çok sayıda sporcu da bu açıklamaya karşı siyasi meselelerdeki duruşlarını net şekilde ortaya koydu.

Ekim ayında yayınlanacak olan belgesel, sporcuların bugünkü siyasi ve kültürel iklimdeki değişen rollerini anlatacak.

Belgeseli, 2015’teki ‘Kobe Bryant’s Muse’un da yönetmeni olan Gotham Chopra yönetecek. LeBron James ve iş ortakları Maverick Carter ile Rich Paul ise belgeselin yapımcılığını üstlenecek.