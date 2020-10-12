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Spor

LeBron James, Heat'e fazla geldi; Los Angeles Lakers 17. kez NBA şampiyonu oldu

12 Ekim 2020 07:12

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Los Angeles Lakers, LeBron James önderliğinde Miami Heat'i 6. maça giden final serisinde yenerek 17. kez NBA şampiyonu oldu.

Serinin 6. maçında rakibi Miami Heat'i 106-93'lük skorla farklı geçen Lakers'ta James; 28 puan, 14 ribaunt ve 10 asist ile triple-double yaptı.

Heat'te ise Bam Adebayo 35 puan buldu ve 10 ribaunt aldı. Takımın yıldızı Jimmy Butler 12 puanda kalırken maçtan sonra, "Bu sonucu kabul etmek çok zor. Birbirimizle oynamaktan çok keyif aldık" dedi.

Lakers, LeBron James-Anthony Davis ikilisiyle sezon boyunca birçok rakibi domine etti. Batı ekibi, play-off'larda 16 kez kazanırken sadece 5 defa kaybetti.

Bu vesileyle LeBron James kariyerindeki 4. şampiyonluğu Los Angeles Lakers'ın efsane Kobe Bryant'ı kaybettiği sene sarı forma ile kazandı. James, kazandığı 4 final serisinin de MVP'si seçildi.

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