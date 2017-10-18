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Spor

LeBron James, Celtics’e izin vermedi

Cleveland’ın Celtics’i 102-99 yendiği maçta, LeBron 29 sayı ile oynadı

18 Ekim 2017 14:22

NBA'de yeni sezonun ilk resmi maçında Cleveland Cavaliers, kendi sahasında konuk ettiği Boston Celtics'i 102-99 yendi. LeBron James 29 sayı ile takımını sırtladı. Maçın henüz ilk 5 dakikasında bileği kırılan Gordon Hayward‘ın durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Karşılaşma öncesi ve sırasında Cavs’tan ayrılıp Boston Celtics’e giden Kyrie Irving protesto edildi.

Maçta bir ara fark 18 sayıya kadar çıkmıştı ama ikinci yarıya hızlı giren Celtics, farkı önce kapattı daha sonra 4 sayı öne geçmeyi başardı. Ancak mücadelenin sonunda oyuna ağırlığını koyan LeBron James, maçı takımına kazandırmayı başardı.

Karşılaşmanın 5 dakikasında sakatlık yaşayan Gordon Hayward‘ın durumunun ciddi olduğu açıklandı. Sol ayak bileğinde kırık tespit edilen Hayward‘ın durumu Celtics cephesinde moralleri bozdu. 

LeBron James 29 sayı 16 ribaunt 9 asist 2 blok, Kevin Love 15 sayı 11 ribaunt ve Derrick Rose 14 sayı 4 ribaunt 2 asistle öne çıkan isimler oldular. Milli oyuncumuz Cedi Osman mücadelede süre alamadı.

Boston Celtics tarafında Jaylen Brown 25 sayı 5 ribaunt 3 top çalma oynarken, Kyrie ırving eski takımı karşısında 22 sayı, 10 asist ve 4 ribaunt’lık performans sergiledi

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