LeBron farkını ortaya koydu



İlk turu maç vermeden geçen Clevaland Cavaliers, konferans yarı finalindeki ilk maçından da farklı galip ayrıldı. Cavaliers, LeBron James'in 34 sayı attığı karşılaşmada Atlanta Hawks'ı 99-72 mağlup etti.





NBA'de konferans yarı finalleri Doğu'da ve Batı'da oynanan birer maçla devam etti. Doğu'da Cleveland serideki ilk maçını zorlanmadan kazanırken, Batı'da ise Denver, Dallas karşısında seriyi 2-0 yaptı.



İlk turda Detroit'i süpüren Cavaliers, Miami'yi 7 maçlık seri sonrası geçerek karşısına gelen Atlanta Hawks ile ilk maçı kendi sahasında yaptı. İlk yarısı başa baş geçen karşılaşmada, üçüncü çeyrekten itibaren etkinliğini artıran ev sahibi ekip, 99-72'lik skorla serinin ilk maçını kazandı.



2004 yılında Detroit'in ardından play-off'taki ilk 5 maçını kazanan ilk takım olan Cleveland'da normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen LeBron James, Atlanta karşısında maçın yıldızıydı. 34 dakika sahada kalan süper yıldız, 12/20 saha içi isabetiyle 34 sayı üretirken, istatistiklerine 10 ribaunt, 3 asist, 4 top çalma ekledi.



Bu sezon Quicken Loans Arena'da 42. maçını kazanan Cleveland'da ayrıca, Mo Williams 21 sayı, Delonte West de 13 sayı-9 asist-4 ribaunt ile katkı yaptı.



Konuk Hawks'da ise Josh Smith 22 sayı-6 ribaunt-2 asist, Mike Bibby de 19 sayı-8 asist-4 ribauntla oynadı.



Denver da Batı finaline bir adım daha yaklaştı.



Nuggets, Dallas'ı yarı final serisinin 2. maçında da 117-105 mağlup etti ve üstünlüğünü 2-0'a taşıdı.



5 oyuncunun çift haneli sayıya ulaştığı Denver'da Carmelo Anthony ve Nene Hilario 25'er, oyuna kenardan dahil olan JR Smith de 21 sayı ile oynadı.