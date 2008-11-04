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Spor

LeBron Dallas'ı fethetti

NBA'de pazartesi gecesi American Airlines Center'da Dallas Mavericks ile Cleveland Cavaliers arasında oynandı.

04 Kasım 2008 02:00


NBA'de pazartesi gecesinin sonucu en çok merak edilen maçı American Airlines Center'da Dallas Mavericks ile Cleveland Cavaliers arasında oynandı. Konuk Cavaliers, bu zorlu deplasmandan 100-81'lik skorla galip ayrıldı.


Ohio ekibi ilk çeyrek (28-16) ve son çeyrek (28-15) performanslarıyla sonuca giderken LeBron James 29 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ile maçı domine eden isim oldu. Zydrunas Ilgauskas 17 sayı, 11 ribaunt, Mo Williams 14 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, Delonte West 14 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ile oynadı.

Teksas ekibinde ise Josh Howard 18 sayı, 5 ribaunt, Antoine Wright ve Gerald Green 10'ar sayıyla oynadı. Mavericks'in Alman yıldızı Dirk Nowitzki ise hücumda çok kötü bir gece geçirdi ve 3/11 saha içi isabetiyle 8 sayı kaydetti.


NBA'de dün gece alınan diğer sonuçlar şöyle;

Detroit 101
Charlotte 83

Sacramento 91
Philadelphia 125

Chicago 93
Orlando 96 / Hido salondan mutlu ayrıldı

Golden State 79
Memphis 90

Utah 89
LA Clippers 73 / Memo'lu Utah kazanmaya devam ediyor

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