LeBron Dallas'ı fethetti

NBA'de pazartesi gecesinin sonucu en çok merak edilen maçı American Airlines Center'da Dallas Mavericks ile Cleveland Cavaliers arasında oynandı. Konuk Cavaliers, bu zorlu deplasmandan 100-81'lik skorla galip ayrıldı.
Ohio ekibi ilk çeyrek (28-16) ve son çeyrek (28-15) performanslarıyla sonuca giderken LeBron James 29 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ile maçı domine eden isim oldu. Zydrunas Ilgauskas 17 sayı, 11 ribaunt, Mo Williams 14 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, Delonte West 14 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ile oynadı.
Teksas ekibinde ise Josh Howard 18 sayı, 5 ribaunt, Antoine Wright ve Gerald Green 10'ar sayıyla oynadı. Mavericks'in Alman yıldızı Dirk Nowitzki ise hücumda çok kötü bir gece geçirdi ve 3/11 saha içi isabetiyle 8 sayı kaydetti. NBA'de dün gece alınan diğer sonuçlar şöyle;
Detroit 101
Charlotte 83
Sacramento 91
Philadelphia 125
Chicago 93
Orlando 96 / Hido salondan mutlu ayrıldı
Golden State 79
Memphis 90
Utah 89
LA Clippers 73 / Memo'lu Utah kazanmaya devam ediyor