Le Pen’in son kartı İslam düşmanlığı

T24 - Seçim afişlerinde “İslam’la kuşatılmış Fransa haritası” kullanan aşırı sağcı Milli Cephe büyük tepki topladı. Fransa ile Cezayir arasında diplomatik kriz çıktı.



Avrupa’nın en kalabalık Müslüman topluluğunu barındıran Fransa’da İslam dini ilk kez açık biçimde seçim malzemesi haline geldi.



Ülkenin aşırı sağcı partisi Milli Cephe (FN) 14-21 Mart tarihlerinde düzenlenecek bölgesel yönetim seçimleri için İslam'ı hedef alan bir afiş hazırlattı. Fransız insan hakları ve ırkçılıkla mücadele dernekleri, ülke siyasetinde polemiğe yol açan, Fransa ile Cezayir arasında da diplomatik krize neden olan afişin yasaklanması için mahkemelere başvurmaya başladılar.



FN’nin afişinde, çarşaflı bir kadın ile Cezayir bayrağının renkleriyle boyanmış ve adeta füzeyi andıran minarelerle kuşatılmış bir Fransa haritası görülüyor. Afişte kullanılan slogan ise “İslamizme Hayır”.



Afişin yasaklanması talebi



Afiş ilk olarak FN’nin kalelerinden biri olarak bilinen Marsilya kenti ve çevresinin sokaklarına asıldı. Fransa’nın önde gelen insan hakları derneklerinden LICRA, “ırkçı nefreti teşvik” ettiği gerekçesiyle afişin toplatılması talebiyle Marsilya mahkemesine başvurdu. Ancak, mahkeme, LICRA’nın başvurusunu “prosedürel nedenlerden” ötürü geri çevirdi. FN’nin avukatı konuyla ilgili duruşmada, afişin İslam karşıtı değil, “İslamizm karşıtı” olduğunu öne sürerek savunma yaptı.



LICRA’nın başvurusunun reddedilmesinin ardından MRAP ve SOS Racisme adlı ırkçılıkla mücadele dernekleri de afişin kullanımına karşı dava açtılar. Ancak bu davalarla ilgili kararların bölgesel yönetim seçimlerinden sonra açıklanması bekleniyor.



Cezayir ile diplomatik kriz



FN'nin polemik afişinde Cezayir bayrağının kullanılması Fransa ile bu ülke arasında diplomatik krize neden olmuş durumda. Cezayir dışişleri bakanlığı bir açıklama yaparak, Cezayir’in ulusal sembolü olan bayrağın FN’nin afişinde kullanılmasını Fransa nezdinde resmen protesto ettiğini duyurdu. Afiş, Fransa ile Cezayir arasında son zamanlarda gergin olan ilişkileri daha da gerecek nitelikte. Cezayirliler sayıca Fransa’daki yabancı toplulukların en önemlileri arasında yer alıyor.



Ajansların telif savaşı





Öte yandan, FN afişinin, geçen yıl İsviçre’de minareler üzerine düzenlenen referandumda ülkenin aşırı sağcı Merkez Demokratik Birliği (UDC) partisi tarafından kullanılan afişle benzerlik taşıması da sorun oldu. UDC afişinin telif hakkını elinde bulunduran İsviçreli iletişim ajansı Goal, FN’yi, kendi ürünü olan afişi izinsiz kopyalamakla suçladı. Goal, FN’den davacı olacağını duyurdu.



FN’nin afişinin bölgesel seçimlerden hemen önce ortaya çıkması aslında bir tesadüf değil. 2002 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda elde ettiği tarihi skorla seçimin ikinci turuna yükselen FN, o günden bu yana düşüşte ve kendisine yeni bir soluk arayışı içinde. 1980’li yıllardan bu yana yabancı göçmenler, kaçak göç ve yabancıların topluma uyum sağlamaması konularını ana tema olarak kullanan FN, 2001'deki 11 Eylül saldırılarının ardından İslam karşıtlığını ön plana çıkarmaya başladı.



Le Pen’in veda hazırlığı



14-21 Mart seçimleri FN’nin 82 yaşındaki kurucu lideri Jean-Marie Le Pen’in 1950’li yıllarda başlayan siyasi kariyerinin gerçek anlamda son seçim kampanyası olacak. Le Pen, seçimler sonrasında partinin dizginlerini kızı Marine Le Pen’e devretmeye hazırlanıyor. Ancak parti içinde bu konuda bazı muhalifleri var. Dolayısıyla bu son seçimlerde iyi bir skor Le Pen’in kızını parti liderliğine getirebilmesi için de fırsat yaratacak.



Le Pen, Fransa'daki İslam tartışmalarını ve bu tartışmaların toplumun alt katmanlarında yarattığı korkuyu seçim kampanyasına taşıyor. "Minareler burka gibi Fransa'daki İslamizmin sembolüdür. Camiler mantar gibi bitiyor, müezzinin sesinin sokaklarımızda gürlemesine de az kaldı" ifadeleri bunun örneği.



Son birkaç yılda mali darboğaza giren partisinin merkez binasını dahi satmak zorunda kalan Le Pen’in bu son kartının Fransız siyasi yelpazesini ne denli etkileyeceği 14 Mart akşamı ortaya çıkacak. Le Pen, ülke genelinde yüzde 10 oy hedefliyor. Fransız kamuoyu araştırma kuruluşları ise son 40 yılda Fransa’da yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve son olarak da İslam karşıtlığının sembolü haline gelen Le Pen’in yüzde 6 ila yüzde 8 arasında oy kazanabileceği tahminini yapıyor.