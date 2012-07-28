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Le Pen'i kızdıran Madonna Olympia'da konser verdi

Madonna önceki gece Paris’in ünlü konser salonu Olympia’da sahneye çıktı

28 Temmuz 2012 17:17

Fransa'nın başkenti Paris'teki konserinde "Je t'aime moi non plus" şarkısını söyleyen 53 yaşındaki Madonna, iç çamaşırından oluşan kostümüyle yerlerde süründü.

Konser başladıktan 45 dakika sonra sahneden ayrılan Madonna'yı seyirciler protesto etti. Bazıları ise konser için ödedikleri ücreti geri istedi. Kliplerinde "aşırı eğilimlere karşı" siyasi içerikli mesajlara yer vermekten çekinmeyen Madonna, "Nobody Knows Me" adlı şarkısının klibinde, Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen'i, alnında gamalı haç ve Hitler bıyığıyla göstermişti. Madonna'nın konseri Le Pen'e tepki olarak kısa kestiği, ancak seyircilerini kızdırdığı belirtildi.

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