Le Pen: Savaş bitince NATO ve Rusya arasında stratejik yakınlaşma önereceğim

Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminde Emmanunel Macron ile karşı karşıya gelecek aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi lideri Marine Le Pen, seçilirse NATO-Rusya arasındaki ilişkinin daha yakın olmasını teklif edeceğini söyledi. Le Pen aynı zamanda Fransa’yı “ABD liderliğindeki ittifakın” askeri emrinden çıkaracağını savundu.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna günler kala Macron ve Le Pen, kampanyalarını sıklaştırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Pen’in geçmişte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkisini vurgulayarak aşırı sağcı adayın Kremlin’e finansal olarak bağlı olduğunu iddia etmişti. Le Pen, Kremlin’e yakınlığına ilişkin suçlamaların ardından bir basın toplantısı düzenleyerek dış politikaya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Le Pen, “Rusya-Ukrayna savaşı bitip bir barış anlaşmasıyla sonlandırıldığında NATO ve Rusya arasında stratejik yakınlaşmanın uygulanmasını teklif edeceğim” dedi.

Le Pen, Macron’un suçlamaları ve Fransız çıkarlarını savunmadığı söylemlerinin “yanlış” olduğunu savundu. Le Pen, Moskova’yla daha iyi ilişkilerin Rusya’nın Çin’le yakınlaşmasını önleyeceğini söyleyedi.

Savunma konusundaki görüşlerini de paylaşan Le Pen, “Ordularımızı ne NATO emri altına ne de gelecek bir Avrupa emri altına koyarım” dedi.

Avrupa Birliği'nden ayrılma gündemi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Le Pen’i Avrupa Birliği’nden ayrılmak istemekle ve milliyetçilikle suçlamış, Le Pen’in 2017 kampanyasında Euro’dan çıkmak ve Avrupa Birliği’nden ayrılmak söyemlerini hatırlatmıştı. Macron, “AB’den çıkmak istiyor ama söylemeye cesaret edemiyor” demişti.

Le Pen, bu suçlamalarla ilgili Fransa’nın Avrupa Birliği’nden çıkmasını hedeflemediğini ancak daha az katı bir AB istediğini söyledi.

Öte yandan Le Pen, Britanya’nın AB’den ayrılma sürecinden de övgüyle bahsetti:

“Britanyalılar, daha azimli küresel Britanya projesi için Brüksel bürokrasisinden kurtuldu ancak bu bizim projemiz değil. Biz, Avrupa Birliği’ni içeriden değiştirmek istiyoruz”

Protestocu sürüklenerek çıkarıldı

Le Pen'in basın toplantısı sırasında bir kadın, Le Pen ve Rusya lideri Putin'in 2017 yılında Kremlin'de el sıkıştığı bir fotoğrafı kalp şeklinde gösterdi. Protestocu kadın, güvenlik görevlileri tarafından yere yatırılarak sürüklenerek salondan çıkarıldı.