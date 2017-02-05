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Deutsche Welle

Le Pen, Fransa’yı NATO’dan da çıkaracak

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı aday Marine Le Pen seçim kampanyasını başlattı. Ulusal Cephe lideri Le Pen Fransa'nın AB'den ayrılmasının (Frexit) yanı sıra NATO'dan ayrılmayı da gündeme taşıdı

05 Şubat 2017 18:08

Ulusal Cephe cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını Fransa’nın Lyon kentinde düzenlediği geniş katılımlı bir toplantıyla başlattı. Toplantıda Marine Le Pen’in seçim programı da tanıtıldı. "Fransa'nın kendisinin olmayan savaşların içine çekilmesine izin verilmemeli” ifadesine yer verilen programda Fransa'ya göçün büyük ölçüde kısıtlanması, Fransız ekonomisi için korumacı önlemler alınması ve Fransa'nın AB'den ayrılması konusunda bir referandum yapılması gibi maddeler yer alıyor. Le Pen İngiltere'nin Brexit modeline benzeyen Frexit planını savunduklarını daha önce kamuoyuna açıklamıştı.

Partinin seçim organizasyonu başkanı David Rachline "Fransa'yı yeniden düzene kavuşturmak için 144 adım" adı altında düzenlenen iki günlük toplantıda bu bağlamda güvenlik güçlerinin çok büyük oranda güçlendirilmesi, Schengen Bölgesi'nden ayrılma ve ulusal para birimi uygulamasına geri dönülmesi gibi adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Ulusal Cephe Ceta ve TTIP gibi serbest ticaret anlaşmalarına da karşı çıkıyor. Kendi deyimleriyle "akılcı bir himayeciliği" savunan parti, bunun yerine Fransız çiftçi ve balıkçılarını desteklemeyi, katma değer vergisinin yükseltilmemesini ve işlem vergisinin düşürülmesini savunuyor.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 23 Nisan ve 7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Sosyalistlere fazla şans tanınmayan Fransa'da seçim yarışının ikinci turda Ulusal Cephe ile Cumhuriyetçiler arasında geçmesi bekleniyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa, BW/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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