Le Monde'den Sarkozy'e Türkiye'ye git çağrısı

T24- Başbakan Erdoğan’ın Paris’e yaptığı ziyaret, Fransız medyasında geniş yankı buldu. Le Monde gazetesi, Sarkozy'yi sözünü tutmaya ve bir an önce Türkiye’ye gitmeye çağırdı.



Türkiye Başbakanı Erdoğan’ın Paris ziyareti, Fransa'da Türkiye’nin daha iyi tanınması ve mevcut önyargıların kırılması yönünde atılan adımların önemli bir halkası oldu.



Fransa'daki Türk Mevsimi’nin kapanış etkinliğine ev sahipliği yapmak üzere 6-7 Nisan tarihlerinde Paris'i ziyaret eden Erdoğan, başta Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy olmak üzere Fransız siyasetçilerde yaygınlaşmaya başlayan Türkiye önyargılarını kırmaya odaklandı.



Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift haberinde durum şöyle yerini aldı: "Bu yönde attığı ilk adım da, Sarkozy'yi Ankara'ya davet etmek oldu.Gençliğinde, belki de sırt çantasıyla, Kapadokya’yı ziyaret etmiş olan Sarkozy’yi, bugünün Türkiyesini tanımaya davet etti."



Erdoğan, yakından iletişimle kırılacağından emin olduğu önyargıların kaybolmasıyla, geleceğe dönük, başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok alanda birlikte hareket edilebileceğinden umutlu



Le Monde : Sarkozy kapıları kapatmadı

Ziyareti değerlendiren Le Monde gazetesi, başyazısında Sarkozy’nin kapıları kapatmadığına dikkat çekti ve Fransız lideri verdiği sözü tutmaya ve bir an önce Türkiye’ye gitmeye çağırdı.



Türkiye’nin doğuya yaklaştığına dair eleştirilere ilişkin yorumunda ise, Le Monde, Sarkozy-Merkel ikilisinin sorumluluğuna dikkat çekti. Türkiye’yi AB’den uzak tutmanın siyasi bir bedeli olacağı yorumunu yaparken, “doğuyla bağları güçlü bir Türkiye’nin AB üyesi olması halinde, AB’nin etkisinin artacağına” dikkat çekti. Ve bu yorumda, Erdoğan’ın mesajının net bir şekilde algılandığını ortaya koydu.



İsrail ile gerilim Fransız basınında

Fransız basınında, Erdoğan’ın İsrail’e yönelik eleştirileri de geniş yer buldu.

Fransız basınıyla buluşmasında ifade ettiği ve İsrail’i “barışın en büyük düşmanı” olarak niteleyen yorumları, basında yer aldı. Le Figaro, iki liderin arasındaki diplomatik tona dikkat çekerken, İsrail ile ilgili sözlerinin diğer konuları gölgede bıraktığı yorumunu yaptı. Liberation ise, Erdoğan’ın açık sözlü ve başı dik duruşunu vurgularken, Erdoğan’ın Arap dünyasındaki popülaritesini sütunlarına taşıdı.



Fransız elitinde yaygın olan, Türkiye’nin eksen değiştirdiğine ilişkin iddialar, Erdoğan’ın İsrail’le ilgili sözlerinin daha bir dikkatle izlenmesine yol açtı.



Fransa’daki Türk Mevsimi’nin Fransız komiseri Stanislas Pierret 1 Temmuz 2009 tarihinde başlayan ve 600’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan Türk Mevsimi’nin Fransa’da Türkiye’nin daha iyi tanınmasını sağladığı görüşünde.



Erdoğan’ın mevsimin kapanış etkinliği için planlanan Paris ziyareti de bu tanıtım ve iletişim faaliyetinde önemli bir final olarak, Türkiye’ye karşı önyargıların kırılmasına doğru bir adım oldu.