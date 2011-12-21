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Dünya

Le Monde: ''Türkiye öfkesiyle Fransa'yı tehdit ediyor'' PARİS (A.A)

21 Aralık 2011 22:22

-Le Monde: ''Türkiye öfkesiyle Fransa'yı tehdit ediyor'' PARİS (A.A) - 21.12.2011 - Fransa'da yayınlanan Le Monde gazetesi yarınki sayısının birinci sayfa manşetini, Fransız meclisinde yarın oylanacak yasa teklifine ayırdı. 'Türkiye öfkesiyle Fransa'yı tehdit ediyor'' başlığıyla verilen haberde, meclis gündemine getirilen yasa teklifinin, 'Paris'in Ankara ile Ortadoğu'da işbirliği yapmayı planladığı bir dönemde ikili ilişkilerde kriz yarattığı''yorumunu yaptı. Yasa teklifinin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de onayıyla meclis gündemine geldiğini hatırlatan Le Monde, ''siyasi hesaplarla yapılan bu girişimin, Paris ve Ankara arasında son dönemde gelişen işbirliğine darbe vurma riski taşıdığı''görüşünü dile getirdi. Gazete, ilişkilerin bozulmasının özellikle Suriye ve İran gibi önemli konularda yapılacak işbirliğine önemli zarar vereceği uyarısını yaptı. ''İç politika hesaplar, jeopolitik çıkarlara üstün geldi''yorumunu yapan Le Monde, bu konuda Sarkozy ve Dışişleri Bakanı Alain Juppe arasında görüş ayrılığı olduğuna da dikkat çekti. 

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