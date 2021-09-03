LeMan, Tunceli'deki orman yangını kapağıyla çıktı; "Diğerlerimiz yanıyor"

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan bu haftaki kapağına bölge illerindeki orman yangınlarına müdahale edilmemesini taşıdı.

LeMan geçen ay Ege ve Akdeniz’deki yangınlara karşılık Tunceli, Hakkâri ve Bingöl’deki yangınların gündem olmamasını eleştirdi. Toplumun ve siyasi isimlerin farklı bölgelerdeki yangınlar için takındığı tutumu eleştiren LeMan, Marmaris’teki yangın için “Ciğerimiz yanıyor”, Ocavık’taki yangın içinse “Diğerimiz yanıyor” şeklinde bir betimleme yaptı.

Akdeniz ve Ege'deki yangınlara karşı gösterilen duyarlılık bölge illerindeki yangınlar için gösterilmeyince sosyal medyada kampanyalar başlatılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları da devletin bölge illerinde görevini yerine getirmediği ifade ederek, "ayrımcılık yaptığı" eleştirisini yöneltmişti.