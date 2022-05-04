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LeMan'dan Gezi Davası kapağı

04 Mayıs 2022 10:26

Mizah Dergisi Leman, bu haftaki kapağına Gezi Davası'nda Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a verilen cezaları taşıdı.

Gezi Parkı Davası'nda Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18’er yıl hapis cezası verildi.

LeMan, durumu kapağına taşıdı. Çay bahçesinde iki çay söyleyen bir kadının polisler tarafından gözaltına alınmasını trajikomik şekilde yansıtan derginin kapağında #GeziOnurumuzdur etiketi kullanıldı.

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