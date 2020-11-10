LeMan, Berat Albayrak’ın istifasını kapağına taşıdı

Haftalık karikatür dergisi LeMan, bu sayısının kapağına Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesini taşıdı.

“Dolara bakmayan Berat Albayrak istifadan sonra” başlığıyla çıkan LeMan, istifanın ardından elinde ekmek ve pazar torbasıyla eve dönen Albayrak’ı karikatürize etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’la evli olan Berat Albayrak karikatürde “İnan her şey ateş pahası olmuş Esra… Dolar almış başını gitmiş… Kim yönetiyor bu ülkeyi yahu?..” diyor.