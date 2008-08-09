Le Guen Kezman'da ısrarcı

Tempo24-





Geçtiğimiz günlerde Fransız basının ısrarla Kezman'ın Paris Saint Germain'e 1 yıllığına kiralandığını duyurmasına karşın Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden hemen bu haberleri yalanlamış ve Fransız kulüple anlaşma sağlanmadığını açıklamıştı.



Sarı-Lacivertli Kulüp anlaşma olmadığı konusunda ısrarla direnirken Fransa'dan farklı haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son haber ise resmi ağızdan. Paris Saint Germain Teknik Direktörü Paul Le Guen dün yaptığı basın toplantısında Mateja Kezman transferine de değindi ve Sırp futbolcuyla anlaştıklarını söyledi.



Paris Saint Germain'in resmi internet sitesinde de yer alan haberde Paul Le Guen, kulüp başkanı ile görüştüğünü ve bu müjdeyi kendisine verdiğini basına iletti. Fransız teknik adam Kezman'ın çok iyi bir futbolcu olduğuna da değinirken kendisini çok iyi karşılayacaklarını sözlerine ekledi. Paul Le Guen'in bu açıklamalarından sonra Fenerbahçe'nin nasıl bir açklama yapacağı merakla bekleniyor.



Carlos: Kendimi büyük görmüyorum



Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Roberto Carlos UEFA'nın resmi internet sitesi'nde yayınlanan magazin programının konuğu oldu. Roberto Carlos, bugüne kadar sahada yaptığı şeyler hakkında sistematik bir mantık ile düşünmediğini, sadece işin keyfini çıkardığını belirterek, "Halen de kendimi çok büyük yerlerde görmüyorum.'' dedi.



Yıldız futbolcu, 20 sene önce başladığı kariyerine aynı hırsla devam ettiğini ifade ederek, "Küçükken büyük bir oyuncu olmayı hedefliyordum. Her şey benim için çok hızlı gitti." ifadesini kullandı. Sarı-lacivertli oyuncu, ailesinin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Kariyerim ne kadar hızlı olursa olsun, ailem bana mütevazi olmam konusunda çok yardımcı oldu. Bana futbolcu olmanın sadece saha içinde mücadele etmek değil, saha dışında da örnek olmak gerektiğini söylediler. Futbol benim için spor değil bir eğlence kaynağı ve futbol topu ise bir oyuncak, hayatı günü gününe yaşamayı seviyorum.'' diye konuştu.





