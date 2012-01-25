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Dünya

Le Figaro: Gerginlik yatışmalı PARİS (A.A)

25 Ocak 2012 19:15

-Le Figaro: Gerginlik yatışmalı PARİS (A.A) - 25.01.2012 - Fransa'nın merkez sağdaki önemli gazetelerinden Le Figaro gazetesinin başmakalesinde, senatoda kabul edilen yasanın ardından iki ülke arasında ortaya çıkan gerginliğin yatışması temennisinde bulunuldu. Başmakalede, ''gerilimin iki ülke arasındaki ortak çıkarlara hizmet etmeyeceği'' yorumu yapıldı. Türkiye'nin gündeme getirdiği olası ekonomik müeyyidelere atıfta bulunan başmakalede, ''Türkler müeyyideden önce iyi düşünmeli. Örneğin Türkiye'nin en büyük ihracatçısı Renault'u cezalandırarak, bu şirketin bundan sonra üretim için Fas'a gitmeye zorlamak şaşırtıcı olacak'' ifadesi kullanıldı. Türkiye ve Fransa'nın iki büyük ülke olduğu ve yakın ilişkilerin asırlardır sürdüğü kaydedilene başmakalede, görüş ayrılıkları ne olursa olsun, ilişkilerin sürmesinin iki ülkenin de çıkarına olduğu'' yorumu yapıldı. Türk yetkililerin son açıklamalarının oldukça sert olduğu kaydedilen başmakalede, gerginliğin yatışmasının iki ülkenin de çıkarına olduğu ifade edildi.

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