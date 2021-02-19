LeBron James, NBA tarihinde 35 bin sayı barajını geçen 3. oyuncu oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, 109-98 kaybettikleri Brooklyn Nets maçında, NBA tarihinde 35 bin sayı barajını geçen 3. oyuncu oldu.

Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Nets, konuk olduğu son şampiyon Lakers'ı 109-98 yendi.

Peş peşe 5. galibiyetini alan Nets'te James Harden 23 sayı, 11 asist, 5 ribaunt, Joe Harris 21 sayı, 5 ribaunt ve Kyrie Irving 16 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Anthony Davis'in sakatlığı, Dennis Schroder'in ise yeni tip Koronavirüs protokollerinden dolayı kadroda bulunmadığı Lakers'ta yalnızca 3 oyuncu çift haneli skor üretebildi.

Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 32 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle takımını ayakta tutmaya çalıştı.

Bunu başaran en genç oyuncu

Kariyeri boyunca ürettiği toplam sayıyı 35 bin 17'ye çıkaran James, NBA tarihinde Kerim Abdul Jabbar (38 bin 387) ve Karl Malone'dan (36 bin 928) sonra 35 bin sayı barajını geçen 3. oyuncu oldu. James, NBA tarihinde 35 bin sayıya ulaşan en genç oyuncu olmayı da başardı.