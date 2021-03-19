LeBron James, Lakers'ı 37 sayıyla sırtladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers, Staples Center'da Charlotte Hornets'i LeBron James'in önderliğinde 116-105 yendi. Lakers, Batı Konferansı lideri Utah Jazz'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.

NBA'de maçlar 6 karşılaşmayla devam etti. Üst üste ikinci kez şampiyon olmak isteyen Los Angeles Lakers yoluna kayıpsız devam etti. Sahasında Charlotte Hornets'i 116-105 mağlup eden Los Angeles temsilcisi yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Galibiyette büyük pay sahibi LeBron James 37 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle oynadı. James'in performansına Dennis Schröder 22 sayı ve 7 asistle eşlik etti.

Konuk ekipte çaylak LaMelo Ball 26 sayı ve 7 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu. Lakers'da Marc Gasol üst üste 6, Anthony Davis ise 13. maçını kaçırdı. Hornets'te maça ilk 5'te başlayan Cody Zeller, sakat olmamasına rağmen ikinci yarı oynamadı.