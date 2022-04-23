T24 Spor

Tüm zamanların en iyi basketbol oyuncularından kabul edilen Los Angeles Lakes'ın süperstarı LeBron James, ''Bir daha play off kaçıramam ve kaçırmayacağım'' yazdı.

James, ''Bir daha play off kaçıramam ve kaçırmayacağım! Bu saçmalık canımı yaktı. Tamam, maçları izlemeye dönüyorum'' yazdı.

Sezon başında şampiyonluğun favorilerinden biri olarak görülen Lakers, normal sezonda beklentilerin çok gerisinde kalarak 33 galibiyet alırken 49 kez mağlup oldu ve play offları kaçırdı.

James, bu vesileyle kariyerinde 4. kez play offları kaçırmış oldu.